«IT-лаборатория» для старшеклассников открывается во Владивостоке

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Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартует познавательный проект для старшеклассников «IT-лаборатория», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках проекта в муниципальной молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) школьники прослушают лекции о высоких технологиях и даже смогут применить полученные знания на практике. Первое занятие «Карьера в IT-сфере» состоится в библиотеке в воскресенье, 12 марта, в 17:30.

Проведет занятие руководитель Дальневосточного представительства фонда «Сколково» Илья Мирин. В ходе первой лекции старшеклассники узнают, что необходимо для работы в IT-сфере, где получить профильное образование, какое будущее ждёт IT-технологии.

Как отметили в библиотеке «Бук», после того, как школьники освоят теорию, лекторы будут проводить практические занятия. Для этого в библиотеке есть всё необходимое – современные компьютеры и Wi-Fi.

Организаторы мероприятия – МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» и управление по делам молодёжи администрации Владивостока – приглашают в «IT-лабораторию» учеников 8-11 классов.