Серьезное ДТП произошло в Приморье

Есть пострадавшие

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе пгт Сибирцево,Черниговский район Приморского края. Стало известно, что на автодороге произошло лобовое столкновение двух автомобилей. За рулем ТС марки Honda C-RV находилась женщина, которую в результате столкновения зажало в покореженном автомобиле. ТС получили серьезные повреждения, одно из них, вероянтее всего, восстановлению не подлежит.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС. Движение на участке трассы замедленно.