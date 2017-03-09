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Общество

Партизанским дольщикам расскажут, как получить компенсацию на покупку нового жилья

Выездной прием документов состоится в Партизанске 11 марта
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Обманутым дольщикам Партизанска, имеющим право на получение компенсации по краевому закону, расскажут о порядке получения субсидии на покупку нового жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.  Сотрудники трех департаментов Администрации Приморского края проведут выездной прием документов в Партизанске в эту субботу, 11 марта.

В семинаре примут участие сотрудники Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, департамента земельных и имущественных отношений и департамента труда и социального развития. Специалисты расскажут партизанским дольщикам, имеющим право на получение компенсаций по краевому закону, как получить субсидию на покупку нового жилья, и проведут выездной прием документов.

«Граждане должны заключить договор на переуступку права требования по договору участия в долевом строительстве, приложив необходимый пакет документов. Далее, после регистрации этого договора в Росреестре, нужно подать заявление в департамент труда и социального развития Приморского края с просьбой предоставить денежную выплату и также приложить установленный пакет документов. После рассмотрения заявитель получает свидетельство на право получения компенсации, соразмерной вложенным в долевое строительство средствам. После чего заключенный и зарегистрированный в Росреестре договор купли-продажи жилого помещения будет оплачен из средств краевого бюджета», – сообщила начальник отдела предоставления социальных выплат по ипотечному кредитованию и обеспечению жильем департамента труда и социального развития Приморского края Елена Иванова.

Встреча с дольщиками состоится в доме культуры Партизанска в субботу, 11 марта, в 12.00. Решение о проведении выездного семинара было принято из-за территориальной удаленности населенного пункта. Кроме того, большая часть пострадавших относится к социально незащищенной категории граждан, добавили специалисты. Выездные консультации сотрудники инспекции регионального строительного надзора практиковали на протяжении всего периода решения «партизанского вопроса», в том числе проводили выездной прием документов для включения граждан в реестр обманутых дольщиков.

«Мера исключительная, но и случай не типичный. Партизанск – единственный город в Приморском крае, кроме Владивостока, который затронула проблема долгостроев. Но здесь квартирный вопрос стоит гораздо острее не только из-за огромной разницы в социально-экономическом развитии муниципалитетов. Главное отличие “партизанских долгостроев” в том, что обманутые дольщики – это люди, вложившие в стройку свои сертификаты на получение жилья по так называемой шахтерской программе, свою единственную возможность переехать из бараков в новое жилье, большинство из них – социально незащищенная категория граждан», – добавили эксперты.

В Инспекции напомнили, что краевой закон устанавливает меру поддержки для дольщиков, вложивших свои средства в строительство домов по улице Замараева № 20, №22/1 и №24 в Партизанске, чьи права были нарушены. Этим людям будут выплачены денежные средства, соразмерные вложенным в строительство по договорам долевого участия, на приобретение жилых помещений на вторичном рынке. Общая сумма выплат составит более 77 миллионов рублей.

Отметим, за пять лет в Приморье сданы в эксплуатацию 17 долгостроев, в свои квартиры заселились более 1200 обманутых дольщиков. В этом году планируется завершить строительство еще четырех проблемных объектов.

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