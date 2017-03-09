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Кожура от овощей полезна для здоровья, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что в кожуре овощей содержатся вещества полезные для здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, в ходе которого испытуемые должны были питаться одинаковыми продуктами. Участников разделили на две группы, первой следовало очищать овощи, а второй – употреблять их в пищу вместе с кожурой. Через месяц было установлено, люди, которые употребляли овощи с кожурой, имели более сильный иммунитет. Кроме того, за месяц у них не было зафиксировано ни одного случая респираторно-вирусных заболеваний. Показатели представителей второй группы практически не изменились.

По словам ученых, употребление овощей с кожурой влияет не только на иммунную, но и пищеварительную систему. Отмечается, что кожица тяжелее усваивается организмом, поэтому помогает ему очиститься от шлаков и других остаточных продуктов. Кроме того, кожура некоторых овощей применяется в кулинарии, ввиду чего имеет достаточно приятный вкус.

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