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Увлекательные эко-уроки проходят в школах Владивостока

школьники выступают не только слушателями, но и активно участвуют в процессе обучения
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока продолжает мероприятия экологического просвещения и образования подрастающего поколения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В эти дни в школах города проходят увлекательные эко-занятия.

Эко-уроки проходят в форме интерактивной лекции, где школьники выступают не только слушателями, но и активно участвуют в процессе обучения.

Для младших классов организованы уроки под названием «Долой полиэтиленовые пакеты». В рамках теоретической части школьникам рассказывают об экологическом вреде, который наносят пакеты окружающей среде, и возможности их замены на эко-сумки из хлопчатобумажной ткани. Во время практического занятия детям предоставляется возможность внести свой вклад в борьбу за экологическое здоровье планеты: ребенок может создать и расписать свою индивидуальную сумку, которую после урока заберет с собой.

Для старших классов проходят занятия на тему «Отходы – сырье третьего тысячелетия». Здесь школьники узнают о современных методах утилизации отходов, раздельном сборе мусора и многом другом. Во время урока подростки имеют возможность посмотреть документальный фильм о современных технологиях переработки отходов. После просмотра школьники играют в тематические игры, разбившись на команды. Самые активные участники получают призы.

«Цель таких уроков – повысить экологическую грамотность, ответственность и культуру учащихся и научить их бережному отношению к окружающей среде, – рассказал заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Антон Бибиков. – Уверен, что экологическое воспитание подрастающего поколения – это необходимый процесс, который должен идти параллельно с основным обучением».

Планируется, что до конца учебного года в приморской столице будет организовано порядка 100 эко-занятий.

Экологические уроки в школах Владивостока проходят в рамках подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». Подпрограмма, в свою очередь, является частью муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014 – 2019 годы.

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