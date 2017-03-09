Ребенок 6 лет выпал из окна дома во Владивостоке

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Несовершеннолетний ребенок выпал из окна, расположенного на третьем этаже, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе домов по улице Енисейская. Ребенок 2010 года рождения остался дома один: отец во время происшествия находился на работе, мать отлучилась по делам на улицу. В результате несовершеннолетний выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по Владивостоку, мальчик был доставлен в ВБК№2 с сочетанными травмами. Мать о случившемся узнала уже позже.

Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

Также в пресс-службу УМВД по Владивостоку корреспонденту сообщили, жалоб на данную семью не зафиксировано, на учете они не стоят. На мать пострадавшего составлен административный протокол по статье 5.35 часть 1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).