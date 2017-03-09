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Инвестор СП Владивосток обещает построить микрорайон с эконом-жильем

Первый дом планируется сдать в декабре 2017 года
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Инвестор свободного порта Владивосток строит жилой комплекс в микрорайоне «Зелёный угол» с объемом инвестиций 344,8 миллиона рублей. По планам застройщика, первый дом будет сдан в декабре 2017 года, еще два других - в июне 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Как отмечают в компании, в течение ближайших 10 лет планируется построить 30 многоквартирных домов эконом-класса.

Заявленная стоимость за  квадратный метр - почти в 2 раза ниже среднего уровня по краю. Часть квартир отводится для участников программы «Жилье для российской семьи», для которых стоимость квадратного метра будет еще ниже.

Отметим, что Владивосток находится на четвертом месте по стоимости жилья. Столицу Приморья по этому показателю опережают только Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По данным Росстата за IV квартал 2016 года, средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Приморье составляла свыше 70,8 тысячи рублей, на вторичном – более 83 тысяч рублей. Квартиры будут расположены на этажах от 2-го и выше. Это 2- и 3-комнатные квартиры. 

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