Приморец вырубил деревьев породы «дуб» на 7 млн рублей

Фигурант дела пытался скрыть преступление

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Житель Дальнегорска обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление было совершено в ноябре 2016 года по указанию фигуранта, который являлся бригадиром лесозаготовительной бригады. Находясь на территории Мономаховского участкового лесничества Кавалеровского филиала КГКУ «Приморское лесничество», достоверно зная, что разрешительных документов на заготовку древесины в данном месте нет, фигурант при помощи топора и краски проклеймил деревья с целью придания видимости законности дальнейшей рубки.

После этого он дал указание лесозаготовительной бригаде произвести заготовку древесины, обеспечив их бензопилой, техникой и горюче-смазочными материалами к ним.

В результате незаконной деятельности было спилено 138 сырорастущих деревьев породы «дуб». Экологический ущерб превысил 7 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего разбирательства. К фигуранту предъявлен иск о взыскании экологического ущерба в размере 7 млн 769 тыс. рублей.