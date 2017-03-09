Пятница порадует владивостокцев теплой погодой

Осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В праздничный день погода порадовала приморцев своей теплотой, воздух прогрелся до 0…+4 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке 8 марта временами было временами облачно, без осадков. Максимальная температура воздуха составила +1…+3 °C, к утру похолодало до −3 °C.

Сегодня, 9 марта, Приморье остается под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления. В отдельных районах возможен небольшой снег. Температура воздуха от +1…+6 °C на юге до −2…−7 °C на севере края. Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, температура воздуха от +2 °C до +5 °C.

В ближайшие сутки осадки в Приморье прекратятся. Ночью температура воздуха составит от −6…−11 °C, в горных районах при прояснении до −20 °C, на южном побережье от 0 °C до −5 °C. Дневные температуры сохранятся на уровне сегодняшнего дня.

Во Владивостоке завтра, 10 марта, осадков не ожидается. Посвежеет северо-западный ветер. Температура воздуха в ночные часы −3…−5 °C. Днем, как и сегодня, от +2 °C до +5 °C.