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Спорт

Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО

Программа сдачи
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

С 13 по 15, а также 17 и 18 марта во Владивостоке пройдет очередной этап выполнения норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его организует муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО при поддержке администрации краевой столицы.

В состязаниях могут принять участие все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии.

Программа сдачи спортивного комплекса ГТО

13 марта в 12 часов (войсковая часть 30926, ул. Снеговая, 31):

- метание мяча весом 150 г;

- метание спортивного снаряда весом 500 г / 700 г;

- кросс по пересеченной местности 2 км, 3 км, 5 км.

14 марта в 11 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду):

- подтягивание из виса на высокой перекладине;

- сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;

- поднимание туловища из положения лежа на спине;

- рывок гири 16 кг;

15 марта в 10 часов (школа № 60, ул. Русская, 43, при себе иметь сменную обувь):

- стрельба.

17 марта в 10 часов (стадион «Динамо», ул. Адмирала Фокина, 1, при себе иметь сменную обувь):

- бег на 60 м, 100 м;

- бег на 1 км, 2 км, 3 км.

18 марта с 8 до 10 часов (Дворец спорта «Юность», Океанский проспект, 43, при себе иметь шапочку, плавки (купальник), сланцы, полотенце и очки):

- плавание.

Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

Узнать более подробную информацию по сдаче норм ГТО и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8-964-450-20-40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.

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