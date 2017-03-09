Приморец, сообщивший о заминировании здания администрации Приморья, задержан

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Приморец без определенного места жительства, сообщивший о заминировании здания, доставлен в полицию, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром. В управлении ГО ЧС по Владивостоку корреспонденту агентства рассказали, что сообщение о взрывном устройстве в здании администрации Приморского края зафиксировано. В 10.05 в полицию Владивостока поступило сообщение о заминировании здания администрации Приморского края. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые проверили здание. Наличие взрывчатого устройства не подтвердилось.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина, сообщивший о взрывном устройстве, был задержан. Гражданин без определенного места жительства доставлен в отдел полиции Фрунзенского района, где пояснил, что сделал ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений. Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Видео взято из социальной сети Facebook со страницы пользователя Дмитрия Новикова.