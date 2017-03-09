«Весенний патруль» в центре Владивостока

Фоторепортаж на РИА VladNews

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Вот уже второй год подряд, в преддверии 8 марта, радио «Лемма» совместно с ГАИ Владивостока проводят акцию «Весенний патруль». Сотрудник ДПС останавливает машины, за рулём которых сидят представительницы прекрасного пола. Но вместо проверки документов автоледи ждут цветы, открытки и подарки.

В этом году «Весенний патруль» в лице сотрудников радио «Лемма» и ДПС дарил радость в центре города, а также в районе улице Некрасовская. РИА VladNews публикует фоторепортаж о самых ярких моментах этой акции.