Муниципальный центр современного искусства «Артэтаж»: новые выставочные залы распахнут двери уже 6 апреля

Ремонтные работы завершены

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

6 апреля во Владивостоке состоится открытие четырёх новых выставочных залов в центре современного искусства «Артэтаж», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Сейчас в старинном особняке на ул. Фокина, 25 завершены ремонтные работы, осуществляется установка необходимого оборудования. А уже через несколько недель «Артэтаж» предстанет перед горожанами во всей красе. Напомним, решение о создании городского музея принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

380 квадратных метров – такова общая площадь новых выставочных залов. Здесь уже проведены масштабные ремонтные работы. Обновлены инженерные коммуникации, полы, стены. Особое внимание уделено элементам, сохранившимся в здании со времён постройки. Здесь сохранены медные таблички, коммуникационные трубы, кованые перила лестниц, метлахская плитка, уникальная лепнина, двери между помещениями, установленные в старинном доме изначально.

«Первые залы муниципального "Артэтажа" были открыты 30 июня 2016 года, а в начале апреля мы представим горожанам уже все имеющиеся у нас залы центра современного искусства. Ремонт в доме на углу Адмирала Фокина и Океанского проспекта производился с максимальным уважением к замыслу его архитектора, - рассказала заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева. - Владивостоку было просто необходимо современное культурное пространство, где художники могли бы выставлять свои работы, где проходили бы выставки и презентации, тематические встречи и круглые столы. Поэтому глава Владивостока Игорь Пушкарёв принял своевременное решение - создать муниципальный центр современного искусства, основанный на коллекции известного галериста Александра Городнего, который передал эту коллекцию в дар городу».

Тогда Игорь Пушкарёв поставил задачу: центр современного искусства должен располагаться в центре города. Вот почему для учреждения было выбрано одно из старейших зданий Владивостока - дом Демби, который находится в самом сердце города. Теперь старинное здание, настоящая жемчужина архитектуры, наполнилось еще и интереснейшим содержанием. Сейчас в двух залах «Артэтажа» по-настоящему кипит творческая жизнь. Фотовыставки, выставки живописи и графики... Экспозиции сменяют друг друга каждые несколько недель.

«Уже сейчас выставки у нас расписаны на год вперёд, - отмечает Александр Городний. - В новых залах будут размещены постоянные экспозиции. Я, конечно, очень благодарен администрации и главе Владивостока Игорю Пушкарёву. С идеей о создании музея я обращался к разным людям... Игорь Сергеевич не просто вежливо выслушал, а воплотил её в жизнь».

6 апреля в новых выставочных залах «Артэтажа» (вход со стороны ул. Фокина, 25) развернутся постоянные экспозиции. Здесь будут представлены работы из фондов муниципального центра современного искусства. А в залах на Океанском проспекте, 9 по-прежнему будут работать временные выставки. Так, на 31 марта запланировано открытие персональной выставки Александра Анюхина «Я, пилигрим».