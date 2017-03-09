Приморец, сбивший человека насмерть, скрылся с места происшествия

Водителя до сих пор не нашли

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Смертельное ДТП произошло в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел ранним утром 8 марта. В 5 часов утра 10 минут на 9 километре трассы Душкино - бухта Анна. Неизвестный сбил насмерть пешехода, который передвигался в попутном направлении по краю трассы. От полученных травм мужчина 1979 года рождения скончался на месте. Водитель, сбивший пешехода, с места происшествия скрылся. Как стало известно, пешеход находился в алкогольном опьянении. У погибшего есть жена и сын.

Немногим позже марку транспортного средства, на котором было совершено ДТП, установили. Им оказался автомобиль марки Toyota Vitz.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель до сих пор находится в розыске.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.