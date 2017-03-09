Гражданин Кореи осужден в Приморье за избиение российского пограничника

Инцидент произошел осенью прошлого года

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Гражданин Кореи осужден за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВ СУ на транспорте.

Инцидент произошел 15 октября 2016 года пятнадцать граждан КНДР - члены экипажа иностранного судна «SMRT DAE YANG 10», находясь на указанном судне в Японском море в исключительной экономической зоне Российской Федерации, применили насилие в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю, в связи с исполнением последними своих должностных обязанностей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, которые после завершения расследования были направлены в суд.

Ранее суд вынес обвинительные приговоры еще двух гражданин Кореи, назначив им наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. В настоящее время вынесен приговор одному из подсудимых. Виновный применил насилие к пограничнику, причинив ему черепно-мозговую травму.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.