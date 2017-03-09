Стали известны подробности серьезного ДТП в пригороде Владивостока

Пострадавшие в ДТП просят откликнуться свидетелей, у которых есть запись с видеорегистратора

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП на трассе Седанка – Патрокл произошло по вине другого участника движения, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, инцидент произошел 8 марта в 11 часов 8 минут утра. В пресс-службу ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель автомобиля марки Nissan Teana не уступил дорогу и создал помеху движению другого участника, выражаясь простым языком, автолюбитель подрезал второго автомобилиста. От растерянности последний не справился с управлением своего транспортного средства и влетел в леерные ограждения. В результате удара автомобиль получил серьезные механические повреждения. Покинуть место ДТП самостоятельно ему не удалось.

Водитель Nissan Teana с места происшествия скрылся, не считая себя виновным в произошедшем. Так как в пострадавшем автомобиле отсутствовал видеорегистратор, доказать причастность водителя Nissan Teana не представляется возможным. Пострадавшие в аварии просят очевидцев с регистраторами откликнуться.