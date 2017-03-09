Житель Приморья, пытавшийся взорвать супермаркет, предстанет перед судом

У фигуранта наблюдаются психиатрические расстройства

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Житель Уссурийска, 1962 года рождения, предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, в конце августа 2016 года, находясь в помещении известного супермаркета, расположенного на первом этаже одного из торговых центров г. Уссурийске, фигурант заявил о готовящемся взрыве.

Так, зайдя в помещение супермаркета с объемной сумкой, в присутствии контролера и посетителей супермаркета мужчина произнес фразу: «У меня здесь бомба! Я сейчас все взорву!». Покидая помещение супермаркета, он произнес фразу, которая принадлежит исламской террористической организации, которая запрещена на территории России.

Для проверки сведений о готовящемся взрыве были привлечены спецслужбы. В ходе осмотра места происшествия каких-либо взрывчатых веществ и минно-взрывных устройств в помещении супермаркета обнаружено не было.

Лжетеррорист был задержан, однако, в ходе расследования выяснилось, что в момент совершения общественно-опасного деяния и в настоящее время он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поскольку страдает хроническим психическим расстройством в виде параноидной шизофрении.

Комиссия экспертов пришла к выводу о необходимости применения в отношении него принудительных мер медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа, поскольку психическое расстройство фигуранта связано с опасностью для него и других лиц либо возможностью причинения существенного вреда.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.