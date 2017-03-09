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При пожаре в Приморье спасено двое мужчин

В обстоятельствах разбираются специалисты
Фото: МЧС Фото: МЧС
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную часть города Дальнереченск поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице 50 лет Октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Уже через 4 минуты пожарные прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. Из окна деревянного двухквартирного жилого дома шёл густой дым. В связи с этим огнеборцы задействовали 1 звено газодымозащитной службы. Горели пол, стены, мебель и домашние вещи. Из горящего помещения огнеборцы спасли двоих мужчин. Одному из спасённых потребовалась медицинская помощь. Брандмейстеры передали пострадавшего бригаде медиков.

Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. С огнём боролись 8 человек личного состава и 2 единицы техники. В настоящий момент причины пожара устанавливаются.

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