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Общество

В МФЦ Владивостока в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей пройдут бесплатные консультации

Время проведения: с 12 до 17 часов
Фото: szosh3.ucoz.ru Фото: szosh3.ucoz.ru
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

15 марта в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей пройдут бесплатные консультации для всех желающих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Их проведут специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

Цель мероприятия – повышение грамотности населения в сфере защиты прав потребителей. Консультации пройдут по следующим тематикам:

«Права потребителей при продаже продовольственной и непродовольственной групп товаров»;

«Права потребителей при оказании услуг: финансовых, бытовых, платных медицинских, туристских, связи, жилищно-коммунальных».

Консультации будут организованы в следующих отделениях:

МФЦ по ул. Давыдова, 9 (отделение № 1);

МФЦ по пр. 100-летия Владивостока, 44 (отделение №3).

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