В МФЦ Владивостока в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей пройдут бесплатные консультации

15 марта в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей пройдут бесплатные консультации для всех желающих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Их проведут специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.
Цель мероприятия – повышение грамотности населения в сфере защиты прав потребителей. Консультации пройдут по следующим тематикам:
«Права потребителей при продаже продовольственной и непродовольственной групп товаров»;
«Права потребителей при оказании услуг: финансовых, бытовых, платных медицинских, туристских, связи, жилищно-коммунальных».
Консультации будут организованы в следующих отделениях:
МФЦ по ул. Давыдова, 9 (отделение № 1);
МФЦ по пр. 100-летия Владивостока, 44 (отделение №3).