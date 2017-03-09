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Политика и экономика

В Приморье могут появиться 25 селений обладателей "дальневосточных гектаров"

О таких поселках в правительственных кругах говорят все увереннее
Фото: ysia.ru Фото: ysia.ru
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В Приморье могут появиться 25 селений получателей "дальневосточных гектаров". Такие данные озвучивает Минвостокразвития, сообщает РИА VladNews. Всего же в Дальневосточном федеральном округе может быть создано 45 таких селений: именно столько в макрорегионе насчитывается мест для потенциальных селений. 

При этом, из 45 мест потенциальных населенных пунктов 25 находятся в Приморье:

"Наибольшее число, девять, располагаются в Хасанском районе: с концентрацией более 50 участков в одном месте – пять, более 100 участков – четыре, более 150 участков – четыре. Они сформированы как за счет индивидуальных «гектаров», так и участков, полученных по коллективным заявкам (от группы граждан до 10 человек)," отмечается в сообщении пресс-службы Минвостокразвития.

Всего же, как рассказал глава министерства Александр Галушка, "сейчас подано более 7,5 тысяч коллективных заявок":

- Это 11% от общего числа заявлений. В феврале их стало на треть больше. Очевидно, что граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков. Например, коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно, - сказал Галушка. 

Стоит отметить, что Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке провело опрос среди участников программы "дальневосточный гектар" по теме создания селений. В нем участвовали около 700 человек. По итогам опроса стало известно, что 47% граждан готовы объединяться с другими получателями участков земли по этой же программе для обустройства  создания поселков. При этом значительная часть опрошенных (37%) готовы возглавить и (или) участвовать в организации селения. Практически все участники опроса (84%) сообщили, что для создания селения им потребуется помощь в обустройстве инфраструктуры.

Напомним, на сегодня по программе "дальневосточный гектар" одобрено менее 10% поданных гражданами заявок на бесплатную землю в ДФО.

Необходимо отметить, что о том, что программа по предоставлению "дальневосточных гектаров" может содействовать созданию новых поселений, впервые публично заявил в рамках второго Восточного экономического форума замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев. Об этом уже в более утвердительной форме заявлял и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

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