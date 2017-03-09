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В Приморье осужден мужчина, находившийся 10 лет в федеральном розыске

Фигурант дела был пойман в Москве
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

История, которая началась еще в 2005 году в Приморье, завершилась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В 2005 году в отдел полиции обратился житель Артема, который сообщил, что его родственников похитили неизвестные и требуют выкуп. В ходе розыска сотрудниками полиции были задержаны трое местных жителей.

Было установлено, что злоумышленники похитили двух женщин с целью дальнейшего получения выкупа за их освобождение. К совершению преступления они готовились заранее: установили маршрут, по которому передвигались потерпевшие, распределили роли между собой.

Обвиняемые намеренно совершили столкновение с автомашиной потерпевших. Они нанесли женщинам телесные повреждения и, применив наручники, поместили их в багажник автомашины. Потерпевших вывезли в безлюдное место, где, угрожая расправой, требовали передачи денежных средств и ювелирных изделий. При этом злоумышленники передавали женщинам телефон, по которому они вели переговоры с родственниками.

Родственники потерпевших обратились с заявлением в органы внутренних дел.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержаны трое жителей Артема. Женщины, которых прятали на территории городского кладбища, освобождены.

В ходе следствия была доказана причастность фигурантов уголовного дела к совершению тяжкого преступления.

Двое злоумышленников были осуждены. Лидер группы - организатор похищения - приговорен к пожизненному лишению свободы. Их 36-летний сообщник скрылся, уехав из Приморского края. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Более 10 лет житель Артема скрывался от органов следствия и суда. В 2016 году он был задержан сотрудниками полиции в Московской области и этапирован в Приморье.

Суд признал 47-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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