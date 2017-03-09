Жительниц посёлка Трудовое приглашают на праздничный концерт

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Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Праздничную программу, приуроченную к Международному женскому дню, представят в поселке Трудовое Владивостока. На концерт приглашают всех желающих представительниц прекрасного пола.

Как сообщили в административно-территориальном управлении Советского района, праздничная программа состоится в предстоящую субботу, 11 марта, в культурно-образовательном центре «Эврика» (ул. Порт-Артурская, 44).

Перед зрителями в этот день выступят театрализованная танцевальная студия «Стрекоза», детский танцевальный коллектив «Грация», а также сольные вокалисты.

Начало в 14 часов.