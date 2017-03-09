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Общество

Конкурс «Я самая-самая» продолжает принимать фотографии участниц

Фотоконкурс «Я самая-самая» продлен до 22 марта
Фото: из сети Интернет Фото: из сети Интернет
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Редакция газеты "Владивосток" и РИА "VladNews" рады сообщить, что фотоконкурс «Я самая-самая» продлён до 22 марта. За время проведения проект собрал больше двадцати участниц, которые продемонстрировали свои таланты и увлечения. Все представительницы прекрасного пола очень разносторонние и каждая достойна главного титула.Редакционная коллегия решила дать возможность большему количеству девушек заявить о себе.Голосование завершится ровно в 00:00, с 21 на 22 марта. Дорогие дамы, у вас еще есть возможность доказать что, именно вы достойны носить звание "самой-самой". Все, что требуется сделать - это присылать свою фотографию и небольшой рассказ о себе и своих интересах на почту konkurs@vladnews.ru. Участниц ждут приятные подарки от партнёров проекта, а победительница получит главный приз!

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