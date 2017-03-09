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Новый директор "Адмирала" прокомментировал арест своего предшественника

Камил Гаджиев дал интервью
Фото: Fight Nights Фото: Fight Nights
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Новый генеральный директор хоккейного клуба "Адмирал" Камил Гаджиев в интервью телеканалу Лайф прокомментировал арест своего предшественника, сообщает РИА VladNews.

— Зимой был арестован теперь уже бывший гендиректор "Адмирала" Илья Спокойнов. Эта неприятная ситуация как-то повлияла на выступление команды? И как вообще в нынешнем "Адмирале" устроена вертикаль власти?

— Сегодняшний "Адмирал" — результат партнёрства группы "Сумма" и администрации Приморского края. Ну а та неприятная история, о которой вы говорите, имеет совершенно не хоккейное происхождение. Ни со спортом в целом, ни с "Адмиралом" в частности случившееся никак не связано. И поэтому на выступление команды никак не повлияло.

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

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