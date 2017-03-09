Энергетики начали отключать тепло за критические долги

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

На заводе "Радиоприбор" во Владивостоке с четверга, 9 марта, начались перебои с теплоснабжением: у крупнейшего должника среди промышленных потребителей региона отключили от тепла три производственных корпуса, не участвующих в техпроцессах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "ДГК". Ограничения введены из-за того, что долг предприятия превысил критическую отметку в 24 миллиона рублей.

Напомним, завод также является крупнейшим должником Приморского края по зарплатным долгам. На заводе прошла волна массовых увольнений.

Как отмечают в АО "ДГК", завод будет полностью отключен от тепла через несколько дней, если в течение этого срока не поступит никаких гарантий оплаты. Во Владивостоке суд собирается приступить к рассмотрению уголовного дела экс-главы предприятия.

Как объясняет пресс-служба предприятия, "задолженность завода перед АО «ДГК» начала формироваться еще в 2015 году, однако даже после признания ОАО «Радиоприбор» банкротом, энергетики продолжали снабжать предприятие, пытаясь решить проблему в судебном порядке. Так, исполнительные листы по взысканию на 18,4 млн рублей (потребленные услуги в период с ноября 2015 г. по март 2016 г.) были направлены внешнему управляющему, однако денежные средства так и не поступили, не было и оплат текущего потребления.

В преддверии отопительного сезона 2016-17 гг., несмотря на большую сумму задолженности, энергетики продолжили поставку ресурсов на объекты «Радиоприбора», исполнив договоренность с Администрацией Приморского края. При этом было достигнуто соглашение с временным руководством предприятия о своевременной оплате текущего потребления. Но и в этот раз оплаты не были произведены.

В декабре 2016 года Дальневосточная генерирующая компания была вынуждена перевести несколько корпусов ОАО «Радиоприбор» на теплоснабжение по ограниченной схеме. При этом ради сохранения производственной инфраструктуры завода, было принято решение не отключать полностью предприятие.

На 1 марта сложилась критическая ситуация, при которой энергетики больше не могут продолжать поставлять тепло предприятию-должнику, которое потребляет энергоресурсы стоимостью около 100 тысяч рублей в сутки. С начала 2017 года в результате безвозмездного потребления тепловой энергии ОАО «Радиоприбор» причинило энергокомпании дополнительный ущерб на сумму 6,5 млн рублей. Дальнейший рост дебиторской задолженности, которая уже превысила 24 млн рублей, истощает ресурсы АО «ДГК», в то время как сейчас эти средства особенно необходимы для реализации ремонтной программы и подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг."

Как отмечает пресс-служба компании, о необходимости погашения долга писалось в официальных письмах и администрации региона, и внешнему управляющему завода, и будущему арендатору завода-должника. "Однако до настоящего момента никаких действенных мер по решению данного вопроса принято не было," - объясняют переход к действиям энергетики.