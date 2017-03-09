Следствие пытается отстранить Игоря Пушкарева от должности

Глава Владивостока планирует и дальше доказывать свою невиновность

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Глава Владивостока Игорь Пушкарев продолжает доказывать свою невиновность, однако следствие не прислушивается ни к доводам защитам, ни к самому обвиняемому, сообщает РИА VladNews.

Как сообщил Игорь Пушкарев на своей страничке в социальной сети, в ближайшее время следствие планирует применить новую тактику, а также добиться отстранения от должности главы Владивостока. Напомним, что в отношении директора МУП «Дороги Владивостока» на днях было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

- В отношении меня и моего брата Андрея также планируется применить новую тактику. Следствие намерено добиться моего временного отстранения от должности главы Владивостока под предлогом того, что я могу каким-то невероятным образом оказать давление на свидетелей. Какое и как - это, как всегда, никто объяснять не будет. Я невиновен, как невиновны мой брат Андрей Пушкарев и мой коллега Андрей Лушников. Мы докажем это, - сообщил Игорь Пушкарев.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Напомним, что 21 февраля Бассманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца мая.