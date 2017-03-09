Пострадавшая госпитализирована в ВКБ №2

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 33-летняя автоледи на автомобиле Тойота Ленд Крузер Прадо сбила 58-летнюю пенсионерку, которая после наезда была госпитализирована с закрытыми переломами костей правой лодыжки. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла на межквартальном проезде возле дома по улице Магнитогорской, 11"а", когда внедорожник двигался со стороны проспекта 100-летия Владивостоку в сторону улицы Кирова. Автомобиль поворачивал налево, пенсионерка двигалась навстречу.