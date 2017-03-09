ГИБДД: Пешеход, попавший под колеса автомобиля во Владивостоке, лечится амбулаторно

С места аварии пострадавшего забрал реанимобиль

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Пешеход, попавший под колеса автомобиля во Владивостоке в понедельник, был направлен на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве уточнили детали инцидента:

- Авария произошла около 10:15 в районе дома по Некрасовской,122. Водитель автомобиля Тойота Приус (мужчина 1972 года рождения) двигался со стороны улицы Некрасовской в сторону Военного шоссе. Он совершил наезд на пешехода, двигавшегося слева направо по ходу движения транспорта не нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадал пешеход - мужчина 1992 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму и гематому лобной области справа. Направлен на амбулаторное лечение, - рассказали корреспонденту РИА VladNews в ГАИ.

Отметим, что с места аварии пострадавшего забрал реанимобиль.