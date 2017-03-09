В Приморье могут появиться 25 селений обладателей 13:49, 09 марта В Приморье могут появиться 25 селений обладателей "дальневосточных гектаров"
В ДФО одобрено менее 10% заявок на 13:22, 09 марта В ДФО одобрено менее 10% заявок на "дальневосточные гектары"
Новый директор 13:01, 09 марта Новый директор "Адмирала" прокомментировал арест своего предшественника
Новостная лента
Март, 09 четверг
13:58
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
13:58
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
13:58
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта Эксклюзив
13:51
ГИБДД: Пешеход, попавший под колеса автомобиля во Владивостоке, лечится амбулаторно Эксклюзив
13:49
В Приморье могут появиться 25 селений обладателей "дальневосточных гектаров"
13:39
В Приморье осужден мужчина, находившийся 10 лет в федеральном розыске
13:22
В ДФО одобрено менее 10% заявок на "дальневосточные гектары"
13:17
Жительниц посёлка Трудовое приглашают на праздничный концерт
13:01
Новый директор "Адмирала" прокомментировал арест своего предшественника
13:01
Конкурс «Я самая-самая» продолжает принимать фотографии участниц
12:55
На Сахалине рыбаки сами эвакуировались с дрейфовавшей льдины
12:51
На заводе "Радиоприбор" во Владивостоке наступает "ледниковый период"
12:44
Соленая еда может стать причиной смерти, - ученые
12:32
Начинающая автоледи сбила 71-летнего пенсионера во Владивостоке Эксклюзив
12:23
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
12:15
Следствие пытается отстранить Игоря Пушкарева от должности
12:12
Сотрудники ДПС удивили автомобилисток Владивостока Видео
11:58
Выход на лед в Приморье опасен для жизни
11:49
Игорь Пушкарев: Лушникова пытаются сломать новыми обвинениями
11:46
На ВЭФ-2017 представят «дальневосточные разделы» в госпрограммах
11:38
​Во Владивостоке автоледи на "крузаке" сбила пенсионерку Эксклюзив
11:31
Здание администрации Приморского края обыскала полиция
11:25
Во Владивостоке водитель джипа отправил молодого автолюбителя на больничный Эксклюзив
11:14
Поздравить одиноких бабушек вызвались неравнодушные жители Владивостока Видео
11:02
Приморец с помощью «Мобильного банка» украл 15 тысяч рублей
11:02
Дмитрий Медведев сделал подарок российским женщинам на 8 Марта
10:55
Владивостокцы 8 марта попали в 47 ДТП Эксклюзив
10:52
В Приморье царит «Весеннее настроение»
10:46
«Адмирал» закрыл сезон праздничным представлением Фото
10:40
Всероссийский флешмоб #ВамЛюбимые начался с Приморья
10:34
​Дмитрий Сулеев: Время для пенсионеров нужно находить всегда
10:31
ГИБДД: 8 Марта во Владивостоке началось с тяжелого ДТП Эксклюзив
10:29
Мужчины VIII канала поздравили прекрасную половину Владивостока с праздником Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4094 (33) от 08 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С праздником, дорогие женщины
Пятилетка губернатора
Барышни с зубками
Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»
Не отдавайте счетчики в посторонние руки
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

ГИБДД: Пешеход, попавший под колеса автомобиля во Владивостоке, лечится амбулаторно

С места аварии пострадавшего забрал реанимобиль
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Пешеход, попавший под колеса автомобиля во Владивостоке в понедельник, был направлен на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве уточнили детали инцидента:

- Авария произошла около 10:15 в районе дома по Некрасовской,122. Водитель автомобиля Тойота Приус (мужчина 1972 года рождения) двигался со стороны улицы Некрасовской в сторону Военного шоссе. Он совершил наезд на пешехода, двигавшегося слева направо по ходу движения транспорта не нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадал пешеход - мужчина 1992 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму и гематому лобной области справа. Направлен на амбулаторное лечение, - рассказали корреспонденту РИА VladNews в ГАИ.

Отметим, что с места аварии пострадавшего забрал реанимобиль.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье осужден мужчина, находившийся 10 лет в федеральном розыске
13:39, 09 марта 2017 В Приморье осужден мужчина, находившийся 10 лет в федеральном розыске

Фигурант дела был пойман в Москве

На Сахалине рыбаки сами эвакуировались с дрейфовавшей льдины
12:55, 09 марта 2017 На Сахалине рыбаки сами эвакуировались с дрейфовавшей льдины

Обошлось без жертв

Начинающая автоледи сбила 71-летнего пенсионера во Владивостоке
12:32, 09 марта 2017 Начинающая автоледи сбила 71-летнего пенсионера во Владивостоке

Пострадавший госпитализирован

Выход на лед в Приморье опасен для жизни
11:58, 09 марта 2017 Выход на лед в Приморье опасен для жизни

Памятка

​Во Владивостоке автоледи на
11:38, 09 марта 2017 ​Во Владивостоке автоледи на "крузаке" сбила пенсионерку

Пострадавшая госпитализирована в ВКБ №2

Здание администрации Приморского края обыскала полиция
11:31, 09 марта 2017 Здание администрации Приморского края обыскала полиция

Наличие взрывчатого устройства не подтвердилось

Во Владивостоке водитель джипа отправил молодого автолюбителя на больничный
11:25, 09 марта 2017 Во Владивостоке водитель джипа отправил молодого автолюбителя на больничный

Не уступил во время разворота двигавшейся по встречке малолитражке