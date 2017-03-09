На Сахалине рыбаки сами эвакуировались с дрейфовавшей льдины

Обошлось без жертв

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

8 марта сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам на Сахалине совместно с работниками администрации Долинского района убедили людей, ловивших рыбу на льдине возле села Взморье вернуться на берег, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по области.

Праздничным утром в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в районе села Взморье (Долинский район), очевидцы наблюдают местных жителей, которые на резиновых вёсельных лодках преодолевают участок открытой воды и высаживаются на дрейфующей льдине. Несколько десятков человек, вопреки здравому смыслу и правилам безопасности, занимались там подлёдным ловом рыбы.

Сотрудники ГИМС, прибывшие на место, вместе с представителями районной администрации убедили находившихся на льду людей покинуть опасное место и вернуться на берег. Стоит отметить, что для этого не потребовалось привлекать спасателей — местные жители вернулись на берег так же, как и попали на льдину, с помощью резиновых вёсельных лодок.

В данном районе припайный лёд оторвало ещё в конце февраля.