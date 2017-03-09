Советские женщины: как менялась мода в прошлом веке

"А ну-ка, девушки..."

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В советское время женщинам приходилось прибегать к различным ухищрениям, чтобы выглядеть красивыми. Так, брови и стрелки рисовали черным карандашом для рисования. В качестве теней использовали серебрянку, а с помощью пива завивали волосы. И пусть в период советской власти многим было жить трудно, но наши бабушки справлялись и умудрялись при этом оставаться самыми красивыми женщинами мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.