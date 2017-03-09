В советское время женщинам приходилось прибегать к различным ухищрениям, чтобы выглядеть красивыми. Так, брови и стрелки рисовали черным карандашом для рисования. В качестве теней использовали серебрянку, а с помощью пива завивали волосы. И пусть в период советской власти многим было жить трудно, но наши бабушки справлялись и умудрялись при этом оставаться самыми красивыми женщинами мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Советские женщины: как менялась мода в прошлом веке
"А ну-ка, девушки..."Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
12:12, 09 марта 2017 Сотрудники ДПС удивили автомобилисток Владивостока
Цветы в подарок
11:14, 09 марта 2017 Поздравить одиноких бабушек вызвались неравнодушные жители Владивостока
Ценным вниманием никого не обделили
10:29, 09 марта 2017 Мужчины VIII канала поздравили прекрасную половину Владивостока с праздником
Акция стала уже традиционной
17:47, 07 марта 2017 VIII канал подарил весеннее настроение жительницам города
Акция стала уже традиционной
17:24, 07 марта 2017 Центральный матч чемпионата Приморского края по мини-футболу прошел во Владивостоке
Новости спорта
13:26, 07 марта 2017 Продавцы тюльпанов заполнили дороги Владивостока
Самые популярные цветы на праздник
10:49, 07 марта 2017 Мастер-план Владивостока
Приморская столица может стать воротами, соединив Евразию и Тихий океан