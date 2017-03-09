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Соленая еда может стать причиной смерти, - ученые

Из-за неправильного питания чаще умирают мужчины
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что пищевые привычки могут сказать на здоровье человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime. Таким образом, несбалансированное питание, а в частности фаст-фут может стать причиной сахарного диабета 2 типа и заболеваний сосудов и сердца.

Специалисты провели исследование, в ходе которого оценили взаимосвязь между питанием и болезнями. В 2012 года было зарегистрировано свыше 702 тысяч кардиометаболических смертей в Америке среди взрослых. Стоит отметить, что только 45% - 318 тысяч смертей - были связаны с плохим питанием. Однако от данной причины умирало больше мужчин, чем женщин.

По словам самих ученых, кардиометаболические смерти из-за неоптимальной диеты были гораздо более вероятны у лиц в возрасте от 25 до 54 лет, чем от 55 лет и старше. 

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