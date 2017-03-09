В ДФО одобрено менее 10% заявок на 13:22, 09 марта В ДФО одобрено менее 10% заявок на "дальневосточные гектары"
Новый директор 13:01, 09 марта Новый директор "Адмирала" прокомментировал арест своего предшественника
На заводе 12:51, 09 марта На заводе "Радиоприбор" во Владивостоке наступает "ледниковый период"
Новостная лента
Март, 09 четверг
13:33
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
13:33
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
13:33
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта Эксклюзив
13:22
В ДФО одобрено менее 10% заявок на "дальневосточные гектары"
13:17
Жительниц посёлка Трудовое приглашают на праздничный концерт
13:01
Новый директор "Адмирала" прокомментировал арест своего предшественника
13:01
Конкурс «Я самая-самая» продолжает принимать фотографии участниц
12:55
На Сахалине рыбаки сами эвакуировались с дрейфовавшей льдины
12:51
На заводе "Радиоприбор" во Владивостоке наступает "ледниковый период"
12:44
Соленая еда может стать причиной смерти, - ученые
12:32
Начинающая автоледи сбила 71-летнего пенсионера во Владивостоке Эксклюзив
12:23
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
12:15
Следствие пытается отстранить Игоря Пушкарева от должности
12:12
Сотрудники ДПС удивили автомобилисток Владивостока Видео
11:58
Выход на лед в Приморье опасен для жизни
11:49
Игорь Пушкарев: Лушникова пытаются сломать новыми обвинениями
11:46
На ВЭФ-2017 представят «дальневосточные разделы» в госпрограммах
11:38
​Во Владивостоке автоледи на "крузаке" сбила пенсионерку Эксклюзив
11:31
Здание администрации Приморского края обыскала полиция
11:25
Во Владивостоке водитель джипа отправил молодого автолюбителя на больничный Эксклюзив
11:14
Поздравить одиноких бабушек вызвались неравнодушные жители Владивостока Видео
11:02
Приморец с помощью «Мобильного банка» украл 15 тысяч рублей
11:02
Дмитрий Медведев сделал подарок российским женщинам на 8 Марта
10:55
Владивостокцы 8 марта попали в 47 ДТП Эксклюзив
10:52
В Приморье царит «Весеннее настроение»
10:46
«Адмирал» закрыл сезон праздничным представлением Фото
10:40
Всероссийский флешмоб #ВамЛюбимые начался с Приморья
10:34
​Дмитрий Сулеев: Время для пенсионеров нужно находить всегда
10:31
ГИБДД: 8 Марта во Владивостоке началось с тяжелого ДТП Эксклюзив
10:29
Мужчины VIII канала поздравили прекрасную половину Владивостока с праздником Видео
10:27
Рубль удерживает позиции доллара
10:24
Голый приморец напугал автолюбителей Видео
10:16
Во Владивостоке в квартире жилого дома были обнаружены тела двух человек
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4094 (33) от 08 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С праздником, дорогие женщины
Пятилетка губернатора
Барышни с зубками
Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»
Не отдавайте счетчики в посторонние руки
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Начинающая автоледи сбила 71-летнего пенсионера во Владивостоке

Пострадавший госпитализирован
Фото: Инстаграмм Фото: Инстаграмм
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

21-летняя девушка-водитель, находившаяся за рулем внедорожника Сузуки Эскудо, сбила 71-летнего пенсионера во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автоледи направлялась со стороны улицы Некрасовской в сторону проспекта Острякова, наезд произошел в районе дома №.59 по проспекту Красного Знамени (около остановки "Гоголя"). Обстоятельства инцидента уточняют специалисты.

- Мужчина 1945 года рождения получил закрытый перелом правой голени и был госпитализирован в ВКБ №2, - рассказали корреспонденту РИА VladNews в ведомстве.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Выход на лед в Приморье опасен для жизни
11:58, 09 марта 2017 Выход на лед в Приморье опасен для жизни

Памятка

​Во Владивостоке автоледи на
11:38, 09 марта 2017 ​Во Владивостоке автоледи на "крузаке" сбила пенсионерку

Пострадавшая госпитализирована в ВКБ №2

Здание администрации Приморского края обыскала полиция
11:31, 09 марта 2017 Здание администрации Приморского края обыскала полиция

Наличие взрывчатого устройства не подтвердилось

Во Владивостоке водитель джипа отправил молодого автолюбителя на больничный
11:25, 09 марта 2017 Во Владивостоке водитель джипа отправил молодого автолюбителя на больничный

Не уступил во время разворота двигавшейся по встречке малолитражке

Приморец с помощью «Мобильного банка» украл 15 тысяч рублей
11:02, 09 марта 2017 Приморец с помощью «Мобильного банка» украл 15 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

ГИБДД: 8 Марта во Владивостоке началось с тяжелого ДТП
10:31, 09 марта 2017 ГИБДД: 8 Марта во Владивостоке началось с тяжелого ДТП

Мужчина-водитель сломал позвоночник в аварии-"перевертыше"

Во Владивостоке в квартире жилого дома были обнаружены тела двух человек
10:16, 09 марта 2017 Во Владивостоке в квартире жилого дома были обнаружены тела двух человек

В настоящее время проводится доследственная проверка