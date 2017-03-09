Начинающая автоледи сбила 71-летнего пенсионера во Владивостоке

Пострадавший госпитализирован

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

21-летняя девушка-водитель, находившаяся за рулем внедорожника Сузуки Эскудо, сбила 71-летнего пенсионера во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автоледи направлялась со стороны улицы Некрасовской в сторону проспекта Острякова, наезд произошел в районе дома №.59 по проспекту Красного Знамени (около остановки "Гоголя"). Обстоятельства инцидента уточняют специалисты.

- Мужчина 1945 года рождения получил закрытый перелом правой голени и был госпитализирован в ВКБ №2, - рассказали корреспонденту РИА VladNews в ведомстве.