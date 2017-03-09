Выход на лед в Приморье опасен для жизни

Памятка

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Выезд автотранспорта и выход на лед в Приморском крае опасен для жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Представители МЧС предупреждают, что приморцы должны быть бдительны, и рекомендуют воздержаться от выхода на лед.

«Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека», – подчеркивают спасатели.

В случае провала под лед необходимо предпринять следующие меры:

– не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

– широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

– по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;

– попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

– если лед выдержал - медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;

– передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Для оказания помощи пострадавшему, провалившемуся под лед, необходимо:

– вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 010;

– вооружиться длинной палкой, доской или веревкой, либо связать вместе шарфы, ремни или одежду;

– сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы и уверенность;

– подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. Если Вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом;

– подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

– за 3-4 метра до пострадавшего протянуть ему доску, кинуть веревку, шарф или любое другое подручное средство;

– подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;

– осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

– доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);

– окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника);

– передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Сотрудники МЧС обращаются также к родителям и педагогам.

«Не допускайте выход детей и подростков на лед. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности», – сообщают спасатели.

Единый телефон пожарных и спасателей 010.