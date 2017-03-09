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Владивостокцы 8 марта попали в 47 ДТП

Но пострадал только мужчина-водитель
Фото: ivbg.ru Фото: ivbg.ru
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Владивостокцы, а также гости приморской столицы 8 марта попали в 47 ДТП (из них 30 - с материальным ущербом), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Однако за сутки в ДТП пострадал только один человек - мужчина-водитель, который не справился с управлением и сломал позвоночник в аварии-"перевертыше". Участники 11 столкновений транспортных средств составили европротоколы.

Всего инспекторы ДПС составили в этот день 396 протоколов о различных нарушениях ПДД.

Так, в отношении пешеходов было составлено 107 протоколов, в отношении таксистов - 33, водителей автобусов - 11.

Зафиксировано 60 эпизодов не предоставления водителями преимущества пешеходам, 16 случаев пьяной езды, 35 нарушений правил перевозки несовершеннолетних.

Сотрудники ГАИ составили протоколы по 51 случаю нарушения правил парковки (на СВЗТ доставлен 51 автомобиль). Копии протоколов получили на руки 12 владельцев авто с тонированными стеклами, 10 нарушителей скоростного режима и 8 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.

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