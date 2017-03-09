В Приморье зафиксировано 11 возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 11 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 90 человек личного состава и 23 единицы техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 09.03.2017г. на 08.00 (хбр.) выявлено 25 тепловых аномалий в 9-ти муниципальных образованиях: 1 – в Михайловском муниципальном районе, 1 – в Надеждинском муниципальном районе, 1 – в Октябрьском муниципальном районе, 1 – в Ольгинском муниципальном районе, 15 – в Пограничном муниципальном районе, 1 – в Уссурийском городском округе, 3 – в Ханкайском муниципальном районе, 1 – в Хасанском муниципальном районе, 1 – в Чугуевском муниципальном районе. Проверяются.