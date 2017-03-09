Во Владивостоке водитель внедорожника Nissan X-TRAIL отправил 24- летнего автолюбителя, ехавшего на автомобиле Honda Fit, на больничный с сотрясением мозга: 55-летний мужчина не уступил при развороте двигавшейся по встречке малолитражке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла "на равнозначной дороге в светлое время суток", около дома №50 по улице Верхнепортовой. Внедорожник двигался со стороны улицы 1-й Морской в сторону улицы Крыгина. Обстоятельства происшествия расследуют специалисты.
Во Владивостоке водитель джипа отправил молодого автолюбителя на больничный
Не уступил во время разворота двигавшейся по встречке малолитражкеВладивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.
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