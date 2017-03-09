​Дмитрий Сулеев: Время для пенсионеров нужно находить всегда

Пенсионеры Советского района поблагодарили своего депутата

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Пенсионеры Советского района Владивостока поблагодарили своего депутата Думы – Дмитрия Сулеева - за внимание и заботу, сообщает РИА VladNews. В здании Пенсионного фонда Советского района ветераны труда, участники ВОВ собрались на празднование 8 марта. Концертная программа, душистый чай и приятная компания украсили праздничный день.

Как пояснила председатель Союза пенсионеров Советского района Нина Ваналецкая, все участники чаепития остались довольны не только угощениями, но и концертной программой. Старые добрые песни подняли настроение и зарядили настроением на весь праздник.

«Мы решили провести небольшой праздник в честь Международного женского дня. Обратились к Дмитрию Петровичу, он никогда нам не отказывает, и этот случай не стал исключением. Мероприятие мы провели в отделении Пенсионного фонда Советского района. Пригласили блокадников, ветеранов труда. Праздник нам очень понравился, была насыщенная концертная программа. Мы - пожилые люди, и для нас важно иногда просто собраться вместе. Поэтому хочу поблагодарить Дмитрия Петровича от лица всей организации за то, что организовал нам праздник», - прокомментировала Нина Ваналецкая.

Сам Дмитрий Сулеев заявил, что совместно с пенсионерами планирует провести еще не одно праздничное мероприятие.

«Для людей, которые прошли через сложные моменты в нашей истории, мы всегда должны находить время. Я в и дальнейшем всегда буду поддерживать это социальное направление», - добавил он.