ГИБДД: 8 Марта во Владивостоке началось с тяжелого ДТП

Мужчина-водитель сломал позвоночник в аварии-"перевертыше"

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 8 марта около 00:50 произошла авария-"перевертыш", в котором водитель автомобиля Ниссан Тиида получил перелом позвоночника (12-го позвонка). 36-летний мужчина был госпитализирован. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел в районе дома №49 по улице Крыгина. Мужчина не справился с управлением. Обстоятельства аварии уточняются.

Автомобиль ехал со стороны улицы 1-й Морской в сторону Токаревской кошки.

Больше в этот день никто на дорогах города не пострадал.