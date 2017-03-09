Рубль удерживает позиции доллара

Курс валют на 9 марта

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.26 рубля, а евро - 61.70 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Минфину РФ пока ещё удается удерживать положительный для рубля курс доллара, не смотря на мнения экспертов о повышении американской валюты. Укрепление российской валюты эксперты связывают с повышением цены на нефть и с заявлением правительства об уменьшении количества закупаемой валюты. Однако аналитики все равно считают, что падения рубля в этом году не избежать.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в ББР Банке за 58.90 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Пойдем! за 57.00 рубля за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Дальневосточном банке за 62.30 рубля, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 61.50 рубля за один евро.