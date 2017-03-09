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8 канал

Сотрудники ДПС удивили автомобилисток Владивостока

Цветы в подарок
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Вспышки фотокамер, съёмочная группа и толпа людей. Но нет, женщины за рулем замечают только инспектора. Многие останавливаются с серьезным видом и совсем не подозревают о праздничной акции. Сотрудник ДПС с охапкой роз однозначно вызывает удивление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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