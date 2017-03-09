«Адмирал» закрыл сезон праздничным представлением 10:46, 09 марта «Адмирал» закрыл сезон праздничным представлением (Фото)
ГИБДД: 8 Марта во Владивостоке началось с тяжелого ДТП 10:31, 09 марта ГИБДД: 8 Марта во Владивостоке началось с тяжелого ДТП (Эксклюзив)
Голый приморец напугал автолюбителей 10:24, 09 марта Голый приморец напугал автолюбителей (Видео)
Новостная лента
Март, 09 четверг
10:56
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
10:56
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
10:56
Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта Эксклюзив
10:52
В Приморье царит «Весеннее настроение»
10:46
«Адмирал» закрыл сезон праздничным представлением Фото
10:40
Всероссийский флешмоб #ВамЛюбимые начался с Приморья
10:34
​Дмитрий Сулеев: Время для пенсионеров нужно находить всегда
10:31
ГИБДД: 8 Марта во Владивостоке началось с тяжелого ДТП Эксклюзив
10:29
Мужчины VIII канала поздравили прекрасную половину Владивостока с праздником Видео
10:27
Рубль удерживает позиции доллара
10:24
Голый приморец напугал автолюбителей Видео
10:16
Во Владивостоке в квартире жилого дома были обнаружены тела двух человек
10:13
Во Владивостоке готовится к открытию «Бизнес-лаборатория»
10:02
Владимир Путин объявил об успехах в российской демографии
09:51
Пенсионер застрелил своего односельчанина в Приморье
09:40
Во Владивостоке сгорел дом
09:29
Владивостокская верфь получила заказ от Минобороны на 8 лет
09:18
Гороскоп на 9 марта
09:08
Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:02
Во Владивостоке сегодня +4 °C
07:21
Владивосток станет бесплатным для туристов
06:31
Шоу «Ледниковый период» переносится на 18 марта 2017 года
04:25
Бывший мэр Арсеньева - о нынешнем: "Я предупреждал его, что город сложный" Эксклюзив
03:49
Как курс рубля влияет на жизнь приморцев
02:53
Владыка Вениамин объяснил владивостокцам, что такое Великий пост Фото
01:26
Большинство россиян склонно к народной медицине, - ученые
00:14
Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет
Март, 08 среда
23:02
В Приморье открылась фотовыставка "Весна в погонах" Фото
22:32
Школьники Владивостока участвуют во Всероссийской анимационной летописи
21:23
Возможно ли выжить в падающем лифте Видео
20:03
Мамы Приморья могут выйти на пенсию раньше
19:27
Администрация Владивостока приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в раздельном сборе мусора
18:02
Во Владивостоке оштрафованы три компании-перевозчика
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4094 (33) от 08 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С праздником, дорогие женщины
Пятилетка губернатора
Барышни с зубками
Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»
Не отдавайте счетчики в посторонние руки
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В Приморье царит «Весеннее настроение»

Главный смысл акции – подарить положительные эмоции одиноким женщинам
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В канун Международного женского дня завершилась благотворительная акция «Весеннее настроение», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Жительницы края получили сотни открыток и поделок, сделанных руками воспитанников краевых социально-реабилитационных центров.

По доброй традиции дети из «Паруса надежды» поздравили пожилых жительниц Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Воспитанники Кавалеровского, Дальнереченского, Артемовского и других центров отправились навестить семьи, которые находятся на учете у специалистов. А кавалеровские школьники просто вышли на улицы поселка и вручали открытки всем пожилым жительницам.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития края, не забыли дети и про своих мам и бабушек, сотрудников центров. Практически во всех учреждениях в рамках акции организованы семейные праздники.

Малыши и подростки основательно подготовились к Женскому дню: разучивали песни и стихи, готовили подарки. К примеру, в Дальнереченской «Надежде» дамам преподнесли расписные кухонные доски, картины, вазы с цветами, выполненные в технике модульного оригами.

В отделении «Семь-Я» под руководством волонтера-художника состоялся кулинарный мастер-класс для подростков «Цветы весны». Дети учились делать тюльпаны из овощей.

В Уссурийском СРЦН во время конкурса «Хозяюшка» девочки поделились с родными новыми навыками домоводства, которые приобрели во время реабилитации.

8 марта мальчишки из «Паруса надежды» готовы блеснуть в конкурсной программе «Легко ли быть девочкой», где строгими судьями будут выступать девочки.

Главный смысл акции – подарить положительные эмоции одиноким женщинам, проживающим в государственных социальных учреждениях и находящимся на надомном социальном обслуживании.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, в этом году дети решили расширить рамки акции. Подростки узнали адреса семей, находящихся на сопровождении и отправились с подарками, а также вышли на улицы городов и поселков.

«В ответ на поздравления и пожелания добра милым дамам ребята получили много теплых слов и массу позитива. Так что «Весеннее настроение» передалось и нашим воспитанникам», - убеждена глава ведомcтва.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Всероссийский флешмоб #ВамЛюбимые начался с Приморья
10:40, 09 марта 2017 Всероссийский флешмоб #ВамЛюбимые начался с Приморья

Владивосток стал первым городом страны, где прошел флешмоб

​Дмитрий Сулеев: Время для пенсионеров нужно находить всегда
10:34, 09 марта 2017 ​Дмитрий Сулеев: Время для пенсионеров нужно находить всегда

Пенсионеры Советского района поблагодарили своего депутата

Голый приморец напугал автолюбителей
10:24, 09 марта 2017 Голый приморец напугал автолюбителей

Мужчина находился в неадекватном состоянии

Во Владивостоке готовится к открытию «Бизнес-лаборатория»
10:13, 09 марта 2017 Во Владивостоке готовится к открытию «Бизнес-лаборатория»

Приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 17 лет

Гороскоп на 9 марта
09:18, 09 марта 2017 Гороскоп на 9 марта

Любые чувства сегодня будут буквально зашкаливать

Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:08, 09 марта 2017 Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание

Во Владивостоке сегодня +4 °C
09:02, 09 марта 2017 Во Владивостоке сегодня +4 °C

В крае местами небольшой снег