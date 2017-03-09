В Приморье царит «Весеннее настроение»

Главный смысл акции – подарить положительные эмоции одиноким женщинам

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В канун Международного женского дня завершилась благотворительная акция «Весеннее настроение», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Жительницы края получили сотни открыток и поделок, сделанных руками воспитанников краевых социально-реабилитационных центров.

По доброй традиции дети из «Паруса надежды» поздравили пожилых жительниц Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Воспитанники Кавалеровского, Дальнереченского, Артемовского и других центров отправились навестить семьи, которые находятся на учете у специалистов. А кавалеровские школьники просто вышли на улицы поселка и вручали открытки всем пожилым жительницам.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития края, не забыли дети и про своих мам и бабушек, сотрудников центров. Практически во всех учреждениях в рамках акции организованы семейные праздники.

Малыши и подростки основательно подготовились к Женскому дню: разучивали песни и стихи, готовили подарки. К примеру, в Дальнереченской «Надежде» дамам преподнесли расписные кухонные доски, картины, вазы с цветами, выполненные в технике модульного оригами.

В отделении «Семь-Я» под руководством волонтера-художника состоялся кулинарный мастер-класс для подростков «Цветы весны». Дети учились делать тюльпаны из овощей.

В Уссурийском СРЦН во время конкурса «Хозяюшка» девочки поделились с родными новыми навыками домоводства, которые приобрели во время реабилитации.

8 марта мальчишки из «Паруса надежды» готовы блеснуть в конкурсной программе «Легко ли быть девочкой», где строгими судьями будут выступать девочки.

Главный смысл акции – подарить положительные эмоции одиноким женщинам, проживающим в государственных социальных учреждениях и находящимся на надомном социальном обслуживании.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, в этом году дети решили расширить рамки акции. Подростки узнали адреса семей, находящихся на сопровождении и отправились с подарками, а также вышли на улицы городов и поселков.

«В ответ на поздравления и пожелания добра милым дамам ребята получили много теплых слов и массу позитива. Так что «Весеннее настроение» передалось и нашим воспитанникам», - убеждена глава ведомcтва.