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Политика и экономика

На ВЭФ-2017 представят «дальневосточные разделы» в госпрограммах

Об этом рассказал Александр Галушка
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка заявил, что специальные разделы в госпрограммах, направленные на опережающее развитие ДФО, будут представлены участникам и гостям третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6 и 7 сентября во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Как рассказал министр, программы и мероприятия по приоритетному развитию макрорегиона презентуют профильные отраслевые министерства:

- Все дальневосточные разделы государственных программ будут разработаны профильными отраслевыми министерствами с участием Минвостокразвития - подчеркнул Александр Галушка. - В первую очередь внимание будет обращено на повышение качества жизни дальневосточников. Наш Дальний Восток должен стать территорией притяжения людей, регионом, где хотелось бы жить и работать. Поэтому уже сейчас к их разработке мы привлекли Общественный совет Минвостокразвития России. Восточный экономический форум также должен стать площадкой для сбора экспертных мнений и предложений по наполнению «дальневосточных разделов».

Отметим, основная тема ВЭФ - развитие Дальнего Востока. Как уточнил глава Минвостокразвития, формирование специальных разделов в госпрограммах обсуждается напрямую с губернаторами регионов:

- Вместе с губернаторами мы обсудили все моменты, на которые в первую очередь стоит обратить внимание при подготовке документов. Это в том числе приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительство и реконструкция мостов, модернизация энергетической инфраструктуры, реальные меры поддержки дальневосточных аграриев, – добавил Галушка.

Напомним, Правительство РФ утвердило новый механизм привлечения, прежде всего, финансовых ресурсов на Дальний Восток: с 1 января 2017 года в обязательном порядке в 27 государственных программах должны быть выделены специальные разделы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Соответствующие изменения прописаны Постановлением Правительства России от 7 ноября 2016 года №1137, которое устанавливает порядок формирования «дальневосточных разделов» в государственных и федеральных целевых программах, а также их обязательное согласование с Минвостокразвития.

Как ранее отмечал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, «дальневосточные разделы» имеют принципиальное значение для того, чтобы Дальний Восток стал удобным и комфортным местом для жизни людей.

Также «дальневосточные разделы» должны появиться в планах развития и инвестиционных программах компаний с госучастием. Среди этих компаний Внешэкономбанк, ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «Русгидро», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», госкомпания «Автодор», Госкорпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ, ОАО «АИЖК» и другие организации.

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