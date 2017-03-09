Всероссийский флешмоб #ВамЛюбимые начался с Приморья

Владивосток стал первым городом страны, где прошел флешмоб

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В Международный женский день волонтеры Приморья присоединились к всероссийской акции #ВамЛюбимые, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Только в международном аэропорту Владивостока волонтеры подарили женщинам, девушкам и девочкам более 400 тюльпанов.

Волонтеры также поздравляли женщин с 8 марта в центре Владивостока, даря им весенние цветы, а в ответ получая улыбки.

«Аэропорт был выбран волонтерами не случайно, многие представительницы прекрасного пола прилетели сегодня из других стран – это позволило подчеркнуть, что праздник является международным. Девушки и женщины только сошедшие с трапа самолета, были приятно удивлены и растроганы таким вниманием», – рассказала председатель молодёжной общественной организации «Волонтер Приморья» Анна Шемчук.

Она добавила, что всероссийская акция #ВамЛюбимые проводится впервые, и, несмотря на то, что праздник завершился, будет продолжена.

«Каждый может не просто поздравить маму, жену, дочь, любимую девушку или подругу, но и рассказать о ней всему миру», – отметила Анна Шемчук.