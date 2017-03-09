Голый приморец напугал автолюбителей

Мужчина находился в неадекватном состоянии

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Неадекватный приморец без одежды напугал автомобилистов, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в микрорайоне города Артема - Угловом. Мужчина без одежды метался по трассе, издавая различные звуки. На теле мужчины виднеются различные ссадины и кровоподтеки. Автомобилисты, завидев неадекватного человека сбавили скорость во избежание несчастного случая. В конце видеоролика заметно, как один из наблюдателей данного инцидента столкнул с дороги неадекватного мужчину на тротуар. Чем закончился променад - неизвестно.

Стоит отметить, что все без исключения заявляют о том, что мужчина был не просто пьян, а находился в состоянии наркотического опьянения. Скорее всего, виноваты так называемые "спайсы", после употребления которых и случаются подобные казусы.