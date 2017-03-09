Поздравить одиноких бабушек вызвались неравнодушные жители Владивостока

Ценным вниманием никого не обделили

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Поздравить одиноких пожилых женщин вызвались неравнодушные жители Владивостока и к своей акции привлекли и горожан в социальных сетях. Каждой из 8 бабушек собрали абсолютно одинаковые наборы не только подарков, но и необходимых продуктов питания и быта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.