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Дмитрий Медведев сделал подарок российским женщинам на 8 Марта

Премьер-министр утвердил национальную стратегию действий в интересах женщин до 2022 года
Фото: Wikimedia Commons Фото: Wikimedia Commons
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Распоряжением от 8 марта 2017 года №410-р утверждена Стратегия. Стратегию планируется реализовать в два этапа. На I этапе (2017-2018 годы) предусматривается разработка механизмов реализации Стратегии; информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. На II этапе (2019-2022 годы) предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах", - говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

Сообщается также, что реализация Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы "будет финансироваться в рамках действующих государственных программ". Проект документа был разработан Минтруда России.

Комментируя подписание документа, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Национальная стратегия действий в интересах женщин - это важный шаг для практического воплощения конституционного принципа равноправия полов.

"При приеме на работу, оценке конкурентных преимуществ во главу угла должны ставиться деловые качества, личность конкретного человека, объективная оценка его способностей и талантов, без каких-либо ссылок на гендерную принадлежность. Такой подход, лежащий в основе Национальной стратегии в интересах женщин, будет способствовать социально-экономическому и политическому развитию страны", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.

Спикер назвала принятие стратегии "подарком всем женщинам России". По ее словам, документ нацелен на окончательное устранение барьеров, с которыми порой все еще сталкиваются российские женщины в различных областях общественной жизни, создание условий, дающих женщинам возможность в полной мере реализовать свой интеллектуальный потенциал, профессионализм, творческие способности, общественную активность во всех областях - в политике и на госслужбе, в здравоохранении и образовании, на производстве и в бизнесе, в науке и искусстве.

"Стратегия также включает в себя меры, способствующие выполнению женщинами своей миссии жены, матери, хранительницы семьи", - отметила спикер Совета Федерации.

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