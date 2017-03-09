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Мужчины VIII канала поздравили прекрасную половину Владивостока с праздником

Акция стала уже традиционной
Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В преддверии праздника рабочий день у многих был сокращен на час. Мужчины поздравляли своих коллег. Кто песнями, кто танцами, кто цветами. Парни нашего канала тоже не остались в стороне. И помимо традиционного поздравления своих коллег отправились на улицы города, чтобы подарить девушкам приморской столицы не только цветы, но и настроение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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