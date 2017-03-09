Во Владивостоке готовится к открытию «Бизнес-лаборатория»

Приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 17 лет

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

С 25 по 31 марта во Владивостоке будет реализован проект молодежного предпринимательства «Бизнес-лаборатория», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Организаторы – МКУ «Молодежный ресурсный центр» и Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза – объявляют о наборе участников проекта.

Участниками «Бизнес-лаборатории» могут стать все желающие в возрасте от 14 до 17 лет. Чтобы принять участие в проекте, необходимо до 23 марта заполнить бланк заявки (документ прилагается) и отправить его на e-mail bizlab2017@mrc-vlad.ru. Занести бланк заявки также можно по адресу: ул. Пограничная, 12.

Занятия будут проходить на базе Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа (проспект 100-летия Владивостока, 18). Молодые люди, прошедшие обучение, получат сертификаты и памятные подарки. Участие в проекте бесплатное.

По словам организаторов, бизнес-тренеры и успешные предприниматели научат участников основам ведения собственного дела. По итогам обучения юноши и девушки попробуют разработать собственный бизнес-проект. Автор лучшей идеи получит главный приз – бесплатную путевку во Всероссийский детский центр «Океан».

Телефоны для справок: 222-22-94 (МКУ «Молодежный ресурсный центр», Харлан Ксения Васильевна) или 236-13-58 (гуманитарно-коммерческий колледж, Юлия Юрьевна Бурцева).