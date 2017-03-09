Владимир Путин объявил об успехах в российской демографии

Глава государства рассказал о перинатальных центрах

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин отметил "колоссальный эффект" от реализации в стране программы строительства перинатальных центров и заявил, что в стране успешно преодолевается демографическая проблема, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс

"Слава богу, в последние годы нам удалось сдвинуть эту ситуацию в положительную сторону. Никто не ожидал, никто не верил, что наши программы поддержки демографии так сработают. В прошлом году у нас показатели немножко снизились, но тренд демографический все равно позитивный", - сказал глава государства в ходе встречи в Брянске с сотрудницами перинатального центра.

Как отметил Владимир Путин, "в этом плане мы выгодно отличаемся от многих других так называемых развитых стран, особенно в Европе, где негативные демографические тенденции сохраняются".

"Мы начали эту программы несколько лет назад в рамках программы "Здравоохранение" (национальный проект) и сразу стало очевидно, что эффект не просто большой, а колоссальный", - сказал Путин, добавив, что в регионах "сразу же начал подтягиваться уровень всего здравоохранения".

Президент подчеркнул, что в рамках этого нацпроекта и последующих программ уже построено 75 перинатальных центров и до конца текущего года планируется открыть еще 19. "Результат очень хороший, если не сказать блестящий: в некоторых регионах материнская смертность упала до ноля", - сказал Путин.

Глава Минздрава Вероника Скворцова уточнила, что ситуация такова в 25 регионах.

Президент добавил, что младенческая смертность в России сейчас ниже, чем в Европе. Путин сообщил, что на программу развития перинатальных центров из разных источников планируется направить в общей сложности 83 миллиарда рублей.