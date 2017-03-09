Во Владивостоке сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу города Владивосток поступила информация о пожаре в частном доме, расположенном на улице Чехова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Через 10 минут огнеборцы уже проводили разведку на месте происшествия и тушили пожар. Горела кровля жилого здания. В связи с сильным задымлением внутри помещения пожарные задействовали 3 звена газодымозащитной службы.

Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Соседние объекты не пострадали. Причины возникновения пожара установят специалисты.